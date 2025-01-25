Video Yaşam Konya Selçuklu'da 4 katlı bina böyle çöktü! | Video
Konya Selçuklu'da 4 katlı bina böyle çöktü! | Video

Konya Selçuklu'da 4 katlı bina böyle çöktü! | Video

25.01.2025 | 08:48

Konya'da son dakika haberine göre 4 katlı bina çöktü. 30 yıllık binanın enkazından şu ana kadar 3 kişi sağ olarak çıkarıldığı belirtildi. İlk belirlemelere göre, binanın çökmeden önce garip sesler duyulduğu ve bazı kişilerin bu sesler üzerine binayı terk ettiği öğrenildi. İşte binanın çökme anı...

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