Konya Selçuklu'da 4 katlı bina böyle çöktü! | Video
Konya'da son dakika haberine göre 4 katlı bina çöktü. 30 yıllık binanın enkazından şu ana kadar 3 kişi sağ olarak çıkarıldığı belirtildi. İlk belirlemelere göre, binanın çökmeden önce garip sesler duyulduğu ve bazı kişilerin bu sesler üzerine binayı terk ettiği öğrenildi. İşte binanın çökme anı...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:24
00:09
Konya Selçuklu'da 4 katlı bina böyle çöktü! | Video 25.01.2025 | 08:48
02:29
01:57
Konya'da 4 katlı bina çöktü! 3 kişi enkaz altından sağ kurtarıldı | Video 25.01.2025 | 08:40
01:23
02:41
00:50
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti | Video 24.01.2025 | 15:19
07:55
01:35
Antalya'da jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu: 24 gözaltı | Video 24.01.2025 | 14:38
08:22
00:49
Iğdır'da uyuşturucu ticareti operasyonu: 8 kişi tutuklandı | Video 24.01.2025 | 14:15
06:14
Esenyurt’ta polis ekipleri kuş uçurtmadı: 8 gözaltı | Video 24.01.2025 | 13:35
01:09
Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 3 ölü, 33 yaralı | Video 24.01.2025 | 12:09
00:44
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı | Video 24.01.2025 | 12:03
01:15
Kayganlaşan yoldan çıkan araç kanala uçtu | Video 24.01.2025 | 11:51
55:00
00:49
Burdur'da cinayet! Baba ile oğlunu 30 bin lira için öldürmüş! | Video 24.01.2025 | 10:53
00:36
00:30
00:18
Tuzla'da servis minibüsü dere yatağına düştü: 1 ölü, 14 yaralı! | Video 24.01.2025 | 09:21