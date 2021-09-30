Konya’da suç örgütüne yönelik operasyon: 33 gözaltı | Video

Konya’da silahlı organize suç örgütüne yapılan şafak operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 39 şüpheliden 33’ü gözaltına alındı. Örgütün içerisinde oluşturduğu infaz timleri aracılığıyla kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden alıkoyma, araç kundaklama, oto hırsızlığı, gasp, sözde mahkeme kurarak yargılama, tehdit, ikamet kurşunlama, hırsızlık, haraç alma, örgüt içi infaz suçları olmak üzere toplam 11 eylem gerçekleştirdiği öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda suça karıştığı tespit edilen örgüte yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli kisveler altında silahlı organize suç örgütü oluşturan, örgüt finansmanı sağlamak üzere şirketler kuran ve söz konusu şirketler aracılığı ile yaklaşık 50 milyon lira para ve mal varlığı edindiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 39 kişiyi yakalamak için bu sabah çok sayıda adrese Özel Harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

'SÖZDE MAHKEME KURUP İNFAZ ETMİŞLER'

Örgütün içerisinde oluşturduğu infaz timleri aracılığıyla, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden alıkoyma, araç kundaklama, oto hırsızlığı, gasp, sözde mahkeme kurarak yargılama, tehdit, ikamet kurşunlama, hırsızlık, haraç alma, örgüt içi infaz suçları olmak üzere toplam 11 eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi.

'SİLAHLAR VE KRİPTO PARA MAKİNELERİ ELE GEÇİRİLDİ'

Şüphelilerin adreslerinde apılan aramalarda 5 tabanca, 3 tüfek, kaçak elektrik kullanmak suretiyle kripto para madenciliğinde kullanılan 18 adet makine, çok sayıda mühimmat ve bunların yanı sıra dijital materyaller ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.