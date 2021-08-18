Video Yaşam Konya'daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı | Video

Konya'daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı | Video

Konya'daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı | Video
18.08.2021 | 10:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eda Nur Kaplan’ın ölümü intihar olmayabilir! Ailesi, evdekiler hakkında suç duyurusunda bulundu | Video 02:30
Eda Nur Kaplan'ın ölümü intihar olmayabilir! Ailesi, evdekiler hakkında suç duyurusunda bulundu | Video 18.08.2021 | 11:51
Son dakika! 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, intihar etmedi mi? Arkadaşı, ablası gibi ifade vermiş! | Video 02:27
Son dakika! 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, intihar etmedi mi? Arkadaşı, ablası gibi ifade vermiş! | Video 18.08.2021 | 11:43
Ayakları bağlanıp sürüklenen sokak köpeği öldü | Video 06:01
Ayakları bağlanıp sürüklenen sokak köpeği öldü | Video 18.08.2021 | 11:23
Evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından vurulan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti | Video 00:58
Evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından vurulan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti | Video 18.08.2021 | 11:23
İstanbul’da kavgayı izlerken silahla vurulan adam hayatını kaybetti | Video 05:08
İstanbul’da kavgayı izlerken silahla vurulan adam hayatını kaybetti | Video 18.08.2021 | 10:44
Taksim’de akılalmaz olay: Tarihi şamdanı çalıp hurda fiyatına sattı | Video 02:16
Taksim’de akılalmaz olay: Tarihi şamdanı çalıp hurda fiyatına sattı | Video 18.08.2021 | 10:42
Vatandaşların selden kaçış anı cep telefonuna yansıdı | Video 00:24
Vatandaşların selden kaçış anı cep telefonuna yansıdı | Video 18.08.2021 | 10:42
Konya’daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı | Video 03:24
Konya'daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı | Video 18.08.2021 | 10:38
Kaza anı güvenlik kamerasında: Otomobilini gören baba çılgına döndü, polislerle tartıştı | Video 02:15
Kaza anı güvenlik kamerasında: Otomobilini gören baba çılgına döndü, polislerle tartıştı | Video 18.08.2021 | 10:38
Çamaşır makinesinin arkasına saklanırken hırsız yakalandı | Video 05:34
Çamaşır makinesinin arkasına saklanırken hırsız yakalandı | Video 18.08.2021 | 10:22
Arkadaşının engellemesine rağmen taksiden cep telefonu çaldı | Video 02:52
Arkadaşının engellemesine rağmen taksiden cep telefonu çaldı | Video 18.08.2021 | 10:22
Kayıp kız çocukları yangın gözetleme kulesinde bulundu | Video 02:14
Kayıp kız çocukları yangın gözetleme kulesinde bulundu | Video 18.08.2021 | 10:22
Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme! Şüphelilerden Mustafa Okşen hayatını kaybetti | Video 02:13
Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme! Şüphelilerden Mustafa Okşen hayatını kaybetti | Video 18.08.2021 | 10:27
Asker eğlencesi meydan muharebesine döndü | Video 00:39
Asker eğlencesi meydan muharebesine döndü | Video 18.08.2021 | 09:58
Erzurum’da 160 milyon yıllık keşif | Video 04:39
Erzurum’da 160 milyon yıllık keşif | Video 18.08.2021 | 09:56
Erzincan’da Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle cezbediyor | Video 02:03
Erzincan’da Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle cezbediyor | Video 18.08.2021 | 09:41
Bursa’da korku dolu anlar! Yangın sonucu çöktü 02:30
Bursa'da korku dolu anlar! Yangın sonucu çöktü 18.08.2021 | 09:26
Berke Enerji, HES ile ilgili çıkan haberlere cevap verdi | Video 02:03
Berke Enerji, HES ile ilgili çıkan haberlere cevap verdi | Video 18.08.2021 | 09:41
SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Bilim Kurulu’ndan kritik toplandı! 01:55
SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Bilim Kurulu'ndan kritik toplandı! 18.08.2021 | 09:34
12. kattaki iskelede mahsur kalan iki kardeş yürekleri ağza getirdi | Video 03:05
12. kattaki iskelede mahsur kalan iki kardeş yürekleri ağza getirdi | Video 18.08.2021 | 09:09

Adana’da bir kişi, kendisine küsüp Konya'ya giden eşiyle görüşüp barışabilmek için arkadaşlarıyla birlikte bir kamyoneti iterek, bir kamyoneti de anahtar uydurarak çaldı. Çaldığı kamyonun içindeki kredi kartından bin lira çekip Konya’ya giden zanlı, çalıntı araç içinde uyuduğu sırada yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay, 9 Ağustos günü akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Erdal A. (32), kendisine küsüp evi terk eden eşiyle görüşüp barışabilmek için Konya'ya gitmek istedi. Parası ve aracı olmayan şahıs, bunun için kamyonet çalmaya karar verdi. Arkadaşları Ayhan K. (30), Ahmet K. (29) ve Ender A. (27) adlı şahıslardan bu iş için yardım isteyen Erdal A, daha önceden yerini belirledikleri kamyoneti çalmak için harekete geçti. Aracın bulunduğu sokağa gelen zanlılar, sokağın köşe başında oturup bir süre bekledi. Daha sonra aralarından bir şüpheli kamyonetin yanına gitti. Bu arada Ender A. da zanlılara gözcülük yaparken iki zanlı etrafta kimsenin kalmaması üzerine araca doğru yöneldi. Aracı bir süre itekleyen şüpheliler götüremeyeceklerini anlayınca iki zanlı kamyonetten uzaklaştı. Bir süre sonra ekibe bir kişi daha katılınca zanlılar kamyoneti iterek çalıp götürdü. Bu anlar ise anbean görüntülendi. Zanlılar, kamyoneti hurdacılık yapan N.K.'ya götürüp 5 bin 500 liraya sattı. Parayı görünce Konya'ya gideceğini unutan Erdal A. 5 bin 500 lirayı arkadaşlarıyla birlikte eğlence mekanın da harcadı.

Erdal A. daha sonra Konya'ya gitmek için başka bir kamyonet çalmaya karar verdi. Bu arada şüphelilerden Ender A. ikinci hırsızlığa katılmazken diğerleri bu kez de Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'ne gitti. Burada da kamyoneti anahtar uydurup çalan çalan 3 şüpheli, paraları kalmadığı için çözüm bulmaya çalıştı. Çaldıkları kamyonette kredi kartı ve ehliyet olduğunu gören zanlılar, kimlik bilgilerini kullanarak müşteri hizmetlerini aradı. Zanlılardan biri sevgilisinin telefon numarasını kredi kartı için alternatif iletişim numarası olarak tanımlatıp şifreyi değiştirdi. Yeni şifre de bu telefona gelince kredi kartından bin lira çeken zanlılar Konya'ya gitti. Bu arada kamyoneti çalınan müştekiler, polise haber verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kısa sürede güvenlik kameralarından zanlıları tespit edip Konya'ya gittiklerini belirledikten sonra 3 şüpheliyi Konya'da çalıntı aracın içinde uyurken yakaladı. Şüpheliler, daha sonra Adana'ya getirildi.
Polis, ilk olayda gözcülük yaptığı tespit edilen Ender A., şüphelilerin iletişime geçtiği S.A. ve kamyoneti satın alan hurdacı N.K.'yı da gözaltına aldı. 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Haklarında resmi belgede sahtecilik ve hırsızlık suçundan kayıt yapılan Erdal A. Ayhan K., Ahmet K. ve Ender A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler N.K. ve S.A. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA