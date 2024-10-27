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Köpeği severken ölümüne neden oldular | Video

Köpeği severken ölümüne neden oldular | Video

27.10.2024 | 13:01

Mersin'de 2 kız çocuğu bir cep telefonu dükkanında bulunan pomeranian cinsi köpeği severken ölümüne neden oldu. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, köpeğin sahibi genç kızlardan şikayetçi oldu.

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Akıllara durgunluk veren olay, merkez Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi üzerindeki bir cep telefonu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri belirlenemeyen iki kız çocuğu, cep telefonu satışı yapan dükkanının önünden geçerken, kapıda bağlı halde bulunan pomeranian cinsi köpeği sevmeye başladı. Kızlardan biri daha sonra köpeği kucağına alarak sevmeye devam etti. Bir süre sonra ise köpeği kapının önünde yere bırakıp el sallayarak uzaklaştılar.

KÖPEĞİN YERDE HAREKETSİZ HALDE DURDUĞUNU FARK ETTİ
O sırada dükkandaki bir müşteri ile ilgilenen iş yeri sahibi Şahin Akat, kapının önündeki köpeğinin hareketsiz halde yattığını fark etti. Köpeği hemen kucağına alan Akat, veterinere götürdü. Ancak veteriner tarafından yapılan kontrollerde köpeğin öldüğü anlaşıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU
Olayın ardından polis merkezine giden Şahin Akat, kız çocuklarından köpeğini kasıtlı olarak öldürdükleri iddiasıyla şikayetçi oldu. Akat, yoldan geçen tanımadığı 2 kız çocuğunun, iş yerinin kapısında bağlı halde olan köpeğini severken ölümüne neden olduklarını ileri sürdü. Köpeğinin Tarım Bakanlığına kayıtlı ve değerinin 45 bin TL olduğunu ifade etti.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Öte yandan, köpeğin öldüğü anlara ilişkin görüntüler, iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki kız çocuğunun dükkanın kapısında bağlı halde olan köpeği kucaklarına alarak sevdikleri anlar ile köpeği yere düşürdükleri sırada hayvanın çırpındığı anlar yer aldı. Kız çocuklarının daha sonra yerde çırpınan köpeği tekrar kucaklarına aldıkları, bir süre süre sonra da kapının önünde yere bırakarak köpeğe el sallayıp uzaklaştıkları anlar görüntülere yansıdı. Ardından iş yeri sahibi Şahin Akat'ın köpeğinin yerde hareketsiz halde yattığını fark ederek kucağına aldığı görüldü.

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