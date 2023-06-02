Köşk ve han kapılarını satarken yakalandılar | Video 02.06.2023 | 10:56 İstanbul’daki “Tarihi Eser” operasyonunda köşk, sosyal binalar, han, tekke, zaviye ve konutlardan çalındığı değerlendirilen el işçiliğiyle süslemeli 70 ahşap kapı ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih İlçesi'nde "Tarihi Eser" operasyonu düzenledi.

Tarihi eserleri satmaya hazırlanan üç kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda köşkler ve sosyal binalardan çalındığı değerlendirilen el işçiliğiyle süslemeli 10 ahşap kapı, han, tekke ve zaviyelerden çalındığı değerlendirilen el işçiliğiyle süslemeli olan 12 ahşap kapı, konut ve ticarethanelerden çalındığı değerlendirilen el işçiliğiyle süslemeli 10 ahşap kapı, el işçiliğiyle süslemeli 11 ahşap kapı, kalem işi ve el işçiliğiyle süslemeli 27 ahşap kapı, el işçiliğiyle süslemeli beş ahşap tavan göbeği, beş ahşap sütun, beş ahşap sütun başlığı, iki Karaca Trofesi, üç fil dili süslemeli boynuz, bir fil dişi tespih ele geçirildi.