Kovalamacada yakalanan araçtan pompalı tüfek çıktı | Video
Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada pompalı tüfek ele geçirildi.
Öte yandan, araca 17 bin TL idari para cezası uygulanıp çekici yardımıyla otoparka çekildi.
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