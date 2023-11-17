Video Yaşam Kovalamacada yakalanan araçtan pompalı tüfek çıktı | Video
Kovalamacada yakalanan araçtan pompalı tüfek çıktı | Video

Kovalamacada yakalanan araçtan pompalı tüfek çıktı | Video

17.11.2023 | 08:24

Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada pompalı tüfek ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç sürücüsü Varinli Caddesi üzerinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa bir süre sonra polis ekipleri aracı Osmancık Caddesi'nde yakaladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve çarşı mahalle bekçileri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan 4 şahıs polis ekiplerince yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Araçta yapılan aramada 1 adet şarjörü dolu pompalı tüfek ele geçirildi. Sürücü ve araç içerisinde bulunan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, araca 17 bin TL idari para cezası uygulanıp çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kovalamacada yakalanan araçtan pompalı tüfek çıktı | Video 00:41
Kovalamacada yakalanan araçtan pompalı tüfek çıktı | Video 17.11.2023 | 08:24
Su kanalına düşen inek kurtarıldı | Video 00:26
Su kanalına düşen inek kurtarıldı | Video 17.11.2023 | 08:36
Esenyurt’ta depo yangını! | Video 00:41
Esenyurt'ta depo yangını! | Video 17.11.2023 | 08:23
Yıldız Dağı Kayak Merkezine mevsimin ilk karı düştü 00:41
Yıldız Dağı Kayak Merkezine mevsimin ilk karı düştü 17.11.2023 | 00:28
Klima motoru patladı, ev alev alev yandı 00:39
Klima motoru patladı, ev alev alev yandı 16.11.2023 | 22:15
Paketten kimyasal sızdı, tüm ekipler seferber oldu | Video 02:31
Paketten kimyasal sızdı, tüm ekipler seferber oldu | Video 16.11.2023 | 15:38
Eğitim uçağı yola yakın iniş yaparken minibüsü teğet geçti | Video 00:35
Eğitim uçağı yola yakın iniş yaparken minibüsü teğet geçti | Video 16.11.2023 | 15:41
Dilan Polat ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrıldı | Video 02:23
Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezaevleri ayrıldı | Video 16.11.2023 | 15:11
Kaldırımda yürüyen 2 kadın ile bebeğe araç böyle çarptı | Video 01:14
Kaldırımda yürüyen 2 kadın ile bebeğe araç böyle çarptı | Video 16.11.2023 | 14:32
Usta edebiyatçı Sezai Karakoç vefatının 2. yılında kabri başında anıldı | Video 05:59
Usta edebiyatçı Sezai Karakoç vefatının 2. yılında kabri başında anıldı | Video 16.11.2023 | 14:32
Filistinli bebeklere iğrenç ifadeler kullanan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 00:55
Filistinli bebeklere iğrenç ifadeler kullanan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 16.11.2023 | 14:32
Otoyolda ters yönden giden aracın kazadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:11
Otoyolda ters yönden giden aracın kazadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.11.2023 | 14:33
Hayatını kaybeden Ayşenur Parlak, hissettiklerini ağlayarak anlatmıştı | Video 00:45
Hayatını kaybeden Ayşenur Parlak, hissettiklerini ağlayarak anlatmıştı | Video 16.11.2023 | 13:46
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil böyle çarptı | Video 01:50
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil böyle çarptı | Video 16.11.2023 | 12:37
Alkollü sürücü otomobiliyle banka şubesine daldı | Video 00:37
Alkollü sürücü otomobiliyle banka şubesine daldı | Video 16.11.2023 | 12:37
Elazığ’da yürekleri ağza getiren çatı onarımı | Video 00:48
Elazığ’da yürekleri ağza getiren çatı onarımı | Video 16.11.2023 | 12:37
Seyir halindeki metro raydan çıkarak duvara çarptı | Video 00:20
Seyir halindeki metro raydan çıkarak duvara çarptı | Video 16.11.2023 | 12:37
Örümcek adam gibi tırmanıp tarihi aşevinin kurşun levhalarını böyle çaldılar | Video 03:05
Örümcek adam gibi tırmanıp tarihi aşevinin kurşun levhalarını böyle çaldılar | Video 16.11.2023 | 12:37
Yunanistan, lastik botun motorunu söküp, göçmenleri ölüme terk etti | Video 00:21
Yunanistan, lastik botun motorunu söküp, göçmenleri ölüme terk etti | Video 16.11.2023 | 11:21
Sarallar suç örgütüyle ilgili yeni görüntü! Silahı tutukluk yapınca ortalık böyle karıştı | Video 02:10
"Sarallar" suç örgütüyle ilgili yeni görüntü! Silahı tutukluk yapınca ortalık böyle karıştı | Video 16.11.2023 | 11:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA