Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü kazanın metrobüs içerisindeki kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.08.2024 | 15:33 Küçükçekmece’de meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin yaralandığı metrobüs kazası ile ilgili yeni görüntü ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin de yaralandığı feci kaza anına ait yeni kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde hızla ilerleyen metrobüsün önünde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan araca çarpmamak için direksiyonu kırdığı, o esnada da karşı yönden gelen metrobüse çarptığı görülüyor.