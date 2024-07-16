Video Yaşam Küçükçekmece'de 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı | Video
Küçükçekmece'de 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı | Video

Küçükçekmece'de 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı | Video

16.07.2024 | 16:46

Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Küçükçekmece’de 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı | Video 00:53
Küçükçekmece'de 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı | Video 16.07.2024 | 16:46
Otobüsün yoldan çıktığı kaza saniye saniye kaydedildi | Video 05:21
Otobüsün yoldan çıktığı kaza saniye saniye kaydedildi | Video 16.07.2024 | 16:18
Düğünde havaya ateş açtı, sosyal medyasında Çatışmadayım hayatım ararım seni diye paylaştı | Video 00:38
Düğünde havaya ateş açtı, sosyal medyasında "Çatışmadayım hayatım ararım seni" diye paylaştı | Video 16.07.2024 | 16:17
10 kiloluk turna balığını görünce tepkisi güldürdü: Benim bahçemdeki kuzulardan büyük | Video 02:12
10 kiloluk turna balığını görünce tepkisi güldürdü: "Benim bahçemdeki kuzulardan büyük" | Video 16.07.2024 | 15:43
Milas-Söke karayolunda otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var | Video 01:03
Milas-Söke karayolunda otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var | Video 16.07.2024 | 15:04
Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki mağaralarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi | Video 01:29
Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki mağaralarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi | Video 16.07.2024 | 14:30
İzmir Çeşme’deki yangında Mesut Coşkunöz, Hilmi Coşkunöz ve Mine Elmas ölmüştü: Son anları ortaya çıktı! | Video 00:27
İzmir Çeşme’deki yangında Mesut Coşkunöz, Hilmi Coşkunöz ve Mine Elmas ölmüştü: Son anları ortaya çıktı! | Video 16.07.2024 | 14:42
Maltepe’de güpegündüz hırsızlık: Otomobilden bilgisayar çaldı | Video 01:00
Maltepe’de güpegündüz hırsızlık: Otomobilden bilgisayar çaldı | Video 16.07.2024 | 14:23
Otobüste altın ve para dolu çantayı unuttu! Otobüs şoförü sahibine ulaştırdı | Video 06:51
Otobüste altın ve para dolu çantayı unuttu! Otobüs şoförü sahibine ulaştırdı | Video 16.07.2024 | 13:56
Deri hastalığı hayatını kâbusa çevirdi! Arkadaşlarının dalga geçtiği deri hastalığından kurtulmak istiyor | Video 03:37
Deri hastalığı hayatını kâbusa çevirdi! Arkadaşlarının dalga geçtiği deri hastalığından kurtulmak istiyor | Video 16.07.2024 | 13:35
Mısır yerine esrar dikmiş: 100 kök kenevir ele geçirildi | Video 00:08
Mısır yerine esrar dikmiş: 100 kök kenevir ele geçirildi | Video 16.07.2024 | 13:35
Arnavutköy’de bisiklet süren çocuğa saldırı! O anlar kamerada | Video 01:03
Arnavutköy’de bisiklet süren çocuğa saldırı! O anlar kamerada | Video 16.07.2024 | 12:01
Gümüşhane’de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı | Video 01:27
Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı | Video 16.07.2024 | 11:32
Rakibine yenilen boğa, öfkesini sahibinden aldı | Video 01:12
Rakibine yenilen boğa, öfkesini sahibinden aldı | Video 16.07.2024 | 11:17
19 yaşındaki Veli Eren’den 1 yıldır haber yok | Video 04:13
19 yaşındaki Veli Eren'den 1 yıldır haber yok | Video 16.07.2024 | 11:13
Soma’daki yangın 2’nci gününde: 2 köy tahliye edildi | Video 06:17
Soma'daki yangın 2'nci gününde: 2 köy tahliye edildi | Video 16.07.2024 | 10:52
Gelin görümce birlikte kilo verdiler! Paylaştıkları video sosyal medyayı salladı: Bu siz misiniz? | Video 00:51
Gelin görümce birlikte kilo verdiler! Paylaştıkları video sosyal medyayı salladı: Bu siz misiniz? | Video 16.07.2024 | 10:55
İki grup arası çıkan kavgada sokak ringe döndü | Video 00:16
İki grup arası çıkan kavgada sokak ringe döndü | Video 16.07.2024 | 10:54
Elazığ’da sokak satıcılarına operasyon: 2 tutuklama | Video 00:19
Elazığ’da sokak satıcılarına operasyon: 2 tutuklama | Video 16.07.2024 | 10:04
Trafikte baltalı, yumruklu tekmeli kavga kamerada | Video 00:14
Trafikte baltalı, yumruklu tekmeli kavga kamerada | Video 16.07.2024 | 09:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA