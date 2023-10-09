Küçükçekmece'de iş yeri yangını! | Video

KÜÇÜKÇEKMECE Florya'da oto lastikçide yangın çıktı. Yangın çevredeki bir binayada sirayet etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasından da görülüyor.