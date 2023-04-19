Kumar oynarken böyle yakalandılar | Video
İstanbul’da bir adrese yasa dışı kumar oynayan ve oynatan 24 kişi Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı.
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe Meclis Mahallesi'ndeki yasa dışı kumar oynandığını tespit etti ve adrese baskın düzenledi. Geçmişte de yasa dışı kumar nedeniyle mühürlenen ve mühürü bozularak kumar oynatılmaya devam edilen adreste yasa dışı kumar oynanan 22 kişi ve iş yeri sorumluları C.Ş. ile R.C. gözaltına alındı. İş yeri sorumlularına "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" ve "Mühür Fekki" suçlarından adli işlem yapıldı.
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