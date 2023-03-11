Video Yaşam Kuruluşunun 3. yılında Kalyon Kültür'den Kuytu sergisi: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadın zarafeti | Video
Kuruluşunun 3. yılında Kalyon Kültür'den Kuytu sergisi: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadın zarafeti | Video

Kuruluşunun 3. yılında Kalyon Kültür'den Kuytu sergisi: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadın zarafeti | Video

11.03.2023 | 17:00

Kalyon Vakfı'nın "Geçmişe Vefa, Geleceğe Değer" misyonu kapsamında hayata geçirilen "Kalyon Kültür", kuruluşunun 3'üncü yılını "Kuytu" adlı bir sergi ile kutluyor. Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu'nun ev sahipliğinde açılan sergi "Kadın Zarafetinin Tarihi Yolculuğunu" sanatseverlerle buluşturuyor..

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