Video Yaşam Kuzey Makedonya’daki yangında yaralanan 9 kişi tedavi için Türkiye’ye getirildi | Video
Kuzey Makedonya’daki yangında yaralanan 9 kişi tedavi için Türkiye’ye getirildi | Video

Kuzey Makedonya’daki yangında yaralanan 9 kişi tedavi için Türkiye’ye getirildi | Video

17.03.2025 | 08:43

Kuzey Makedonya’nın Koçana şehrinde meydana gelen yangında yaralanan ve durumu ağır olan 9 kişi resmi temasların ardından Türkiye’ye getirildi.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledilen 3 hasta için sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenleri ve yaralananları derin bir üzüntüyle öğrendik. Resmî temasların ardından ivedilikle harekete geçtik. Durumu ağır olan 3 yaralıyı tedavi etmek amacıyla Bakanlığımıza ait Ambulans Uçak ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemize naklediyoruz. Hastaların tedavileri Şehir Hastanemiz bünyesinde hizmet veren Avrupa'nın en büyük Yanık Merkezi'nde devam edecektir. İhtiyaç durumunda tedavi görmeleri için yeni hastaların naklini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. "İnsan, Önce İnsan" şiarımızla gönül coğrafyamız Balkan ülkelerinin yanındayız. Rabb'imden acil şifalar diliyor, Kuzey Makedonya halkına taziyelerimi iletiyorum" dedi.
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