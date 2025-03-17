Kuzey Makedonya’daki yangında yaralanan 9 kişi tedavi için Türkiye’ye getirildi | Video
Kuzey Makedonya’nın Koçana şehrinde meydana gelen yangında yaralanan ve durumu ağır olan 9 kişi resmi temasların ardından Türkiye’ye getirildi.
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