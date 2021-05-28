Video Yaşam Leyla davasında şok eden ses kaydı | Video

Leyla davasında şok eden ses kaydı | Video

Leyla davasında şok eden ses kaydı | Video
28.05.2021 | 11:48

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cenaze aracındaki tabut yola düştü, yürekler ağza geldi | Video 00:39
Cenaze aracındaki tabut yola düştü, yürekler ağza geldi | Video 28.05.2021 | 13:31
Şasisi kırılan TIR ulaşımı durdurdu, 11 saattir kapalı olan yolda 10 kilometrelik kuyruk oluştu | Video 01:29
Şasisi kırılan TIR ulaşımı durdurdu, 11 saattir kapalı olan yolda 10 kilometrelik kuyruk oluştu | Video 28.05.2021 | 12:31
Evin bahçesinden çıkarılan 1,5 metrelik yılan doğaya salındı | Video 01:48
Evin bahçesinden çıkarılan 1,5 metrelik yılan doğaya salındı | Video 28.05.2021 | 12:31
Müge Anlı'da canlı yayında art arda şok cinayet açıklamaları! Dehşete düşüren ses kaydı... Kız kardeşlerini nasıl öldürdüler? 05:09
Müge Anlı'da canlı yayında art arda şok cinayet açıklamaları! Dehşete düşüren ses kaydı... Kız kardeşlerini nasıl öldürdüler? 28.05.2021 | 12:20
Nesli tehlike altındaydı. Sivas’ta görüldü | Video 01:41
Nesli tehlike altındaydı. Sivas’ta görüldü | Video 28.05.2021 | 11:23
Adıyaman’da yanan tır alev topuna döndü, dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 02:18
Adıyaman’da yanan tır alev topuna döndü, dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 28.05.2021 | 11:42
Leyla davasında şok eden ses kaydı | Video 01:04
Leyla davasında şok eden ses kaydı | Video 28.05.2021 | 11:48
Hamurpet Gölleri eşsiz doğasıyla görenleri mest ediyor | Video 05:17
Hamurpet Gölleri eşsiz doğasıyla görenleri mest ediyor | Video 28.05.2021 | 11:23
Otomobilin çarptığı kardeşler hayatını kaybetti. Kaza anı kamerada | Video 00:49
Otomobilin çarptığı kardeşler hayatını kaybetti. Kaza anı kamerada | Video 28.05.2021 | 11:42
Kenya’da temiz su kuyusu sevinci | Video 01:07
Kenya’da temiz su kuyusu sevinci | Video 28.05.2021 | 10:50
Müge Anlı'da canlı yayında şok üstüne şok! Seri katil dehşetinde son dakika 'Öldürdüm denize attım' 18:42
Müge Anlı'da canlı yayında şok üstüne şok! Seri katil dehşetinde son dakika 'Öldürdüm denize attım' 28.05.2021 | 10:49
Pendik’te daireden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı | Video 03:28
Pendik’te daireden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı | Video 28.05.2021 | 10:37
Müge Anlı canlı yayın izle: 28 Mayıs 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'da seri katil dehşeti 'Ben öldürdüm denize attım' 08:50
Müge Anlı canlı yayın izle: 28 Mayıs 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'da seri katil dehşeti 'Ben öldürdüm denize attım' 28.05.2021 | 10:22
Motorkurye, ters yönde dönen otomobile çarparak, hayatını kaybetti | Video 02:45
Motorkurye, ters yönde dönen otomobile çarparak, hayatını kaybetti | Video 28.05.2021 | 10:14
Gezi Parkı'nda gasp etti, Taksim Metro Durağı'nda yakalandı | Video 01:56
Gezi Parkı'nda gasp etti, Taksim Metro Durağı'nda yakalandı | Video 28.05.2021 | 10:14
Cevizlibağ’da feci kaza. Hızla gelen motosikletli duran otomobile çarptı | Video 03:55
Cevizlibağ’da feci kaza. Hızla gelen motosikletli duran otomobile çarptı | Video 28.05.2021 | 10:04
İstanbul Avcılar'daki baltalı dehşet davasında flaş karar! 02:21
İstanbul Avcılar'daki baltalı dehşet davasında flaş karar! 28.05.2021 | 09:52
İstanbul Taksim Gezi Parkı'nda kırık şişeyle dehşet saçan gaspçının yakalanma anı kamerada 01:56
İstanbul Taksim Gezi Parkı'nda kırık şişeyle dehşet saçan gaspçının yakalanma anı kamerada 28.05.2021 | 09:51
Eyüpsultan’da sürücülerin yol verme kavgası kamerada | Video 03:23
Eyüpsultan’da sürücülerin yol verme kavgası kamerada | Video 28.05.2021 | 09:40
Antik kentte hediyelik eşya satan kadınlar arasındaki yer tartışması kavgaya dönüştü | Video 01:03
Antik kentte hediyelik eşya satan kadınlar arasındaki yer tartışması kavgaya dönüştü | Video 28.05.2021 | 09:23

Ağrı’da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in karara bağlanan davası, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlandı. Duruşmada Leyla Aydemir’in anne ve babasının avukatı Erdoğan Tunç eline geçen ses kaydında, Leyla Aydemir’in kaybolduğu süre zarfında iddiaya göre arama çalışması yapan AFAD ekiplerinin kilerde Leyla’nın sesini duyduğunu ancak amca Yusuf Aydemir’in AFAD çalışanına ‘ses etme duyulursa beni öldürürler’ dediğini söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ağrı şehir merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, 2018 yılında Ramazan Bayramı dolayısıyla geldikleri dedesinin yaşadığı Ağrı'nın Bezirhane köyünde 15 Haziran günü kaybolmuştu. Tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde cansız bedeni bulunmuştu. Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 Ekim 2020 günü görülen karar davasında, tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, tutuksuz 6 sanık hakkında beraat kararı verilmişti. Karar davasının ardından tutuklu amca Yusuf Aydemir de tahliye edildi. Minik Leyla'nın davası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin daha önce verdiği kararı bozması sonrası ilk kez görülmeye başlandı. Duruşmaya sanıklar eksizsiz katılırken, minik Leyla'nın annesi Şükran Aydemir, babası Nihat Aydemir katılmadı.

Duruşmanın başında dinlenen Leyla'nın ailesinin avukatı Erdoğan Tunç, "Elimize gelen ses kaydında arama kurtarma çalışmalarında AFAD çalışanları kendi aralarında konuşurken esmer birinden şüpheleniyoruz diyorlar. Yapılan değerlendirmede AFAD çalışanın kilerde Leyla'nın sesini duyduğunu bunun üzerine amca Yusuf Aydemir'in AFAD çalışanına ses etme duyulursa beni öldürürler. Bunu üzerine AFAD ekibinden kişi ses etmiyor. Biz Leyla'nın avukatı olarak bilgilerin teşhis edilmesini mahkemeden talep ediyoruz" dedi.

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Leyla Aydemir davasında Avukat Erdoğan Tunç, o süre içerisinde arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm AFAD ekibinin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Duruşma devam ediyor. Mahkemeye delil olarak sunulan ses kaydı celse arası mahkeme başkanı tarafından dinlenecek.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA