Lise öğrencisi Kıvanç Uman’ı öldüren dayak! Dehşet anları kamerada | Video
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman'ın hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Ölüme götüren kavgada tekme ve yumrukların havada uçuştuğu, diğer çocukların ise "Vur lan vur, devam, durma, patlatsana, vursana yüzüne, dizinle çak dizinle. Karnına diz at" diye bağırmaları da yer aldı.
ÖLÜME GÖTÜREN KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kıvanç Uman'ı ölüme götüren kavga görüntülerine İHA ulaştı. Görüntülerde ilk önce Kıvanç Uman ile Y.K.'nin kavga anları yer alıyor. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada Kıvanç Uman'ın yere düştüğü, Y.K.'nin art arda vurduğu görülüyor. Ayrıca görüntüleri çeken çocukların ise "Vur len vur, devam, durma, patlatsana, vursana yüzüne, dizinle çak dizinle, gücü kalmadı çak artık. Karnına diz at" diye bağırdıkları duyuluyor. Y.K'den sonra H.M.K'nin gelerek Kıvanç Uman'a yumruk attığı görüntülerin son bulduğu görülüyor.
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