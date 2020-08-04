Malatya'da hastanedeki 5,2'lik deprem anı paniği kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
00:19
Malatya'da hastanedeki 5,2'lik deprem anı paniği kamerada | Video 04.08.2020 | 13:35
01:47
02:26
01:51
Ardahan'da sele kapılan dananın sürüklenme anı kameralara yansıdı | Video 04.08.2020 | 12:31
03:01
01:31
04:45
02:48
Son Dakika: İstanbul Kayışdağı'nda orman yangını | Video 04.08.2020 | 11:15
01:00
04:35
01:54
00:43
02:00
03:56
Son dakika: İstanbul Kağıthane'de silahlı dehşet: 4 yaralı | Video 04.08.2020 | 08:17
10:02
00:51
Adana'da su kuyusu faciası: 4 ölü | Video 03.08.2020 | 17:18
01:20
00:36
Muğla’da kilometrelerce araç kuyruğu | Video 03.08.2020 | 16:41
Malatya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem anında; Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hasta yakınları ve hastaların yaşadı deprem anı paniği güvenlik kameralarına böyle yansıdı...