Malatya'da otomobil viyadükten uçtu: 1 yaralı | Video

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil viyadükten aşağı uçtu. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, 10.40 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beydağı Sokak mevkiinde bulunan viyadük üzerinde seyir halinde olan Ş.I. (60) idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aşağı uçtu. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.