Malatya'da otomobil viyadükten uçtu: 1 yaralı | Video

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Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil viyadükten aşağı uçtu. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.