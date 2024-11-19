Manzarayı seyrederken tarihi surlardan düşen genç ağır yaralandı | Video
Bursa'da Tarihi Tophane Surları'ndan Bursa manzarasını izlerken dengesini kaybederek düşen 18 yaşındaki genç ağır yaralandı. Genç, itfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarıldı.
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