Video Yaşam Marketten cips çalan sevimli köpek kamerada | Video
Marketten cips çalan sevimli köpek kamerada | Video

Marketten cips çalan sevimli köpek kamerada | Video

30.11.2023 | 14:24

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde bir köpek, büfenin önündeki tezgahtan cips çalarak yol kenarında yedi. O anlar kameraya yansıdı.

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir marketin önündeki cipsi çalan köpek uzaklaşarak koştu. Marketten uzaklaşan köpek, yol Karadeniz Mahallesi'nde yol kenarında oturarak çaldığı cipsi yedi. O anlar ise vatandaşlar tarafından kamera ile görüntülendi. Yaşanan olaya şahit olan büfe işletmecisi Mustafa Gürsoy, yaşanan olay karşısında şaşırdığını söyledi.
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