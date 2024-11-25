Video Yaşam Marmara Adası’ndaki mermer ocağında heyelan kamerada: 1 ölü
Marmara Adası’ndaki mermer ocağında heyelan kamerada: 1 ölü

Marmara Adası’ndaki mermer ocağında heyelan kamerada: 1 ölü

25.11.2024 | 09:19

Balıkesir’in Marmara Adası ilçesi Saraylar Mahallesi’nde bir mermer ocağında meydana gelen heyelan anı güvenlik kameralarına yansıdı. Göçükte kalan işçilerden birinin cenazesine ulaşılırken, diğerini arama çalışmaları devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Mermer blokların altında kalan işçilerin Mustafa Dak ve Ahmet Özmen olduğu tespit edildi. Ekipler, Ahmet Özmen'in cenazesine ulaşarak çıkarmaya çalışırken, Mustafa Dak için kurtarma çalışmaları sürüyor.


Heyelan anı, mermer blokların bir anda yerinden kayarak büyük bir hızla aşağıya yuvarlandığını gösteriyor. Olay yerindeki iş makineleri ve kurtarma ekipleri, ağır mermer blokları kaldırmak için yoğun çaba harcıyor.


AFAD, UMKE ve yerel ekiplerin koordinasyonunda devam eden çalışmalara, çevredeki diğer mermer ocaklarından getirilen iş makineleri de destek veriyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Marmara Adası’ndaki mermer ocağında heyelan kamerada: 1 ölü 01:31
Marmara Adası’ndaki mermer ocağında heyelan kamerada: 1 ölü 25.11.2024 | 09:19
Hatay’da fırtına binanın çatısını uçurdu... O anlar kamerada 02:26
Hatay'da fırtına binanın çatısını uçurdu... O anlar kamerada 25.11.2024 | 09:18
Antalya’da yanan Rus yolcu uçağından tahliye anları kamerada! 01:24
Antalya'da yanan Rus yolcu uçağından tahliye anları kamerada! 25.11.2024 | 08:15
Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin liralık heyecan yaratan o soru! Milyoner’de Suç ve Ceza sorusu… 04:58
Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin liralık heyecan yaratan o soru! Milyoner’de Suç ve Ceza sorusu… 24.11.2024 | 23:09
Kim Milyoner Olmak İster’de Suç ve Ceza sorusu… 04:21
Kim Milyoner Olmak İster’de Suç ve Ceza sorusu… 24.11.2024 | 23:06
Beyoğlu’nda halk otobüsü şoförüne kaldırım taşlı saldırı | Video 08:20
Beyoğlu'nda halk otobüsü şoförüne kaldırım taşlı saldırı | Video 24.11.2024 | 16:21
Beylikdüzü’nde özel bakım merkezinde otizmli 9 yaşındaki çocuğa şiddet iddiası | Video 06:18
Beylikdüzü’nde özel bakım merkezinde otizmli 9 yaşındaki çocuğa şiddet iddiası | Video 24.11.2024 | 15:34
Kapadokya’da kartpostallık görüntüler | Video 04:43
Kapadokya'da kartpostallık görüntüler | Video 24.11.2024 | 14:18
Adalar’da vapurların dev dalgalarla imtihanı kameraya yansıdı | Video 01:19
Adalar’da vapurların dev dalgalarla imtihanı kameraya yansıdı | Video 24.11.2024 | 14:18
Tekirdağ’da feci kaza: Araçtan fırlayan sürücü öldü, araç alev topuna dönüştü | Video 00:31
Tekirdağ'da feci kaza: Araçtan fırlayan sürücü öldü, araç alev topuna dönüştü | Video 24.11.2024 | 14:17
Sarıyer’de kaybolan 2 kişinin denize düştüğü anlar ortaya çıktı | Video 00:28
Sarıyer'de kaybolan 2 kişinin denize düştüğü anlar ortaya çıktı | Video 24.11.2024 | 13:41
PKK’nın şehit ettiği Aybüke öğretmen mezarı başında dualarla anıldı | Video 03:09
PKK'nın şehit ettiği Aybüke öğretmen mezarı başında dualarla anıldı | Video 24.11.2024 | 12:31
Torpil atıp mahalleliyi rahatsız eden gençler kamerada | Video 00:49
Torpil atıp mahalleliyi rahatsız eden gençler kamerada | Video 24.11.2024 | 12:06
Kavgada 4 metrelik duvardan böyle düştü | Video 00:51
Kavgada 4 metrelik duvardan böyle düştü | Video 24.11.2024 | 12:06
Taksim’de silahlı saldırgan, kavga etmeye gelen gruba ateş açtı | Video 03:11
Taksim'de silahlı saldırgan, kavga etmeye gelen gruba ateş açtı | Video 24.11.2024 | 11:42
Denetlenen 2 milyon 942 bin 329 aracın 462 bin 324’üne ceza | Video 01:28
Denetlenen 2 milyon 942 bin 329 aracın 462 bin 324'üne ceza | Video 24.11.2024 | 11:42
Beylikdüzü’nde plastik fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor | Video 02:08
Beylikdüzü'nde plastik fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor | Video 24.11.2024 | 11:42
Tabancayla sokak ortasında birbirine ateş eden çocuklar yakalandı | Video 00:09
Tabancayla sokak ortasında birbirine ateş eden çocuklar yakalandı | Video 24.11.2024 | 10:25
Sarıyer’de 2 kişi denizde kayboldu: Arama çalışmaları sürüyor | Video 05:18
Sarıyer'de 2 kişi denizde kayboldu: Arama çalışmaları sürüyor | Video 24.11.2024 | 10:18
Mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü | Video 02:50
Mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü | Video 24.11.2024 | 10:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA