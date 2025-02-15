Video Yaşam Meke Gölü'nde kar yağışıyla oluşan eşsiz manzara böyle görüntülendi | Video
Meke Gölü'nde kar yağışıyla oluşan eşsiz manzara böyle görüntülendi | Video

Meke Gölü'nde kar yağışıyla oluşan eşsiz manzara böyle görüntülendi | Video

15.02.2025 | 10:57

Konya'nın doğa harikası Meke Gölü, son dönemde yaşanan kuraklık tehlikesine rağmen, son kar yağışıyla yeniden canlandı. Karın beyaz örtüsü, göle beyaz bir gelinlik giydirirken, oluşan eşsiz manzara ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Özellikle gün batımında karın beyazı ile gökyüzünün turuncu ve kızıl tonlarının buluşması, görenleri kendine hayran bıraktı.

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Kurumaya yüz tutan Meke Gölü, kar yağışıyla birlikte eski güzelliğine kavuşurken, hem fotoğraf tutkunlarını hem de doğaseverleri kendine çekti. Ziyaretçi sayısında önemli bir artış yaşanırken, bölge halkı da gölün yeniden canlanmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyor. Meke Gölü'nün korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar da devam ediyor. Bu eşsiz güzelliğin korunması, hem bölge turizmi hem de ekolojik denge açısından büyük önem taşıyor.

Aileleriyle Meke Gölü'ne gelen çocuklar da kar yağınca çok güzel olduğunu, kartopu oynadıklarını söyledi.
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