Meke Gölü'nde kar yağışıyla oluşan eşsiz manzara böyle görüntülendi | Video
Konya'nın doğa harikası Meke Gölü, son dönemde yaşanan kuraklık tehlikesine rağmen, son kar yağışıyla yeniden canlandı. Karın beyaz örtüsü, göle beyaz bir gelinlik giydirirken, oluşan eşsiz manzara ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Özellikle gün batımında karın beyazı ile gökyüzünün turuncu ve kızıl tonlarının buluşması, görenleri kendine hayran bıraktı.
Aileleriyle Meke Gölü'ne gelen çocuklar da kar yağınca çok güzel olduğunu, kartopu oynadıklarını söyledi.
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