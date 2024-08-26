Mersin'de Derya öğretmeni bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı!
Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan 47 yaşındaki 2 çocuk annesi öğretmenin bir yazlık dairede öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından yapılan çalışmada katil, jandarma tarafından yakalandı. Katil, kadının bir süredir görüştüğü öğretmen sevgilisi çıkarken, cinayetten sonra kadının kredi kartından hem alışveriş yaptığı, hem de para çektiği öğrenildi.
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