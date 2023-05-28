Video Yaşam Mescid-i Aksa'da Başkan Erdoğan’ın zaferi kutlanıyor | Video
Mescid-i Aksa'da Başkan Erdoğan’ın zaferi kutlanıyor | Video

Mescid-i Aksa'da Başkan Erdoğan’ın zaferi kutlanıyor | Video

28.05.2023 | 23:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferi sonrası, Kudüs'te insanlar Mescid-i Aksa'ya akın etti.

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