Metroda tartıştığı kişiye tekme atıp küfür etti | Video 13.03.2025 | 12:10 Bursa’da metro ile seyahat eden iki yolcu arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Taraflardan birinin tartıştığı kişiye tekme atıp, küfür ettiği anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler mevkiinde seyahat etmek için metroya binen iki vatandaş arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tansiyonun artmasıyla taraflardan biri, tartıştığı kişiye tekme atıp küfür etti. O anlar kameraya an be an yansırken, öfkeli tarafları vatandaşlar ayırdı.