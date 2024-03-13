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Milyonluk teklifleri umursamadı arazisini jandarmaya bağışladı | Video

Milyonluk teklifleri umursamadı arazisini jandarmaya bağışladı | Video

13.03.2024 | 12:18

Burdur’un Bucak ilçesinde babasından kalan araziye birçok talip olmasına rağmen bütün teklifleri geri çeviren Fatma teyze devletim hep yanımda oldu şimdi bende arazimi devletime veriyorum diyerek arazisini jandarmaya bağışladı.

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Burdur'un Bucak ilçesi Boğazköy'de eşi öldükten sonra tek başına yaşayan Fatma Arıcan(81) Burdur - Antalya karayolu üzerinde bulunan yaklaşık 3 dönümlük arazisine talip olan ve daireler teklif eden bir çok kişi olmasına rağmen bütün teklifleri geri çevirerek kendisiyle ilgilenen jandarmaya arazisini bağışladı. 1950 yılında ailesi ile Bulgaristan'dan göç eden Arıcan Bucak ilçesinde tanışıp evlendiği eşiyle çalışmak için önce Antalya'ya oradan da Almanya'ya işçi olarak gitti. Almanya'da çalıştığı 14 senenin ardından Bucak'a geri dönen Arıcan çifti babasından kalan araziye ev yaparak burada yaşamını sürdürdü. Bahçesine diktikleri ağaçları gözü gibi büyüten Fatma Arıcan'ın çocuğu olmayınca vefat eden kardeşlerinin çocuklarını evlendirip onlara daire ve dükkan hediye etti. Eşi vefat ettikten sonra tek başına yaşamını sürdüren Fatma Arıcan kendisini sürekli ziyaret eden ve yardımına koşan Jandarma'ya büyük bir jestte bulundu.

Hayat hikayesini duygulanarak anlatan Fatma Arıcan; " Benim çocuğum olmadı ama vefat eden kardeşlerimin kızlarını kendi çocuklarım gibi gördüm. İkisini de evlendirdim. Birini daire verdim, dükkan verdim, diğerine burada sattıkları bir arsa vardı onu başkasına verdirmedim satın alıp tekrar hediye ettim. 1985 yılında Almanya'dan geri döndük. Bu evi yaptık eşimle. Burada kaldık." dedi.

"ARAZİMİ DEVLETE BAĞIŞLADIM"
Bir çok talibi olmasına rağmen arazisini devlete bağışladığını söyleyen Fatma Arıcan; " Almanya'dan geri döndüğümüzde eşimle beraber burayı Kızılay'a bağışlamıştık. Ama Kızılay şimdiye kadar arayıp sormadı. Ama ben ölmüş olsaydım yine gelip alacaklarmış burayı. Eşim vefat ettikten sonra bende Bucak İlçe Jandarma Karakolu'na giderek yerimi bağışlayacağımı söyledim. Yerim çok güzel eğer alırsanız bağışlamak istiyorum dedim. Onlar da şaşırdılar. Bizim daha önce böyle bir şey başımıza gelmedi dediler. Gelip de kimse böyle bir teklifte bulunmamışlar daha önce. Bende benim arazimi alacaksınız dedim onlara, ben size bağışlamak istiyorum dedim. Böyle bir bağışta bulunduğum için çok sevinçliyim. Çünkü devlete gitmesini istiyorum. Ben öldüğümde başkası sanki bana hayrı mı olacak. Burası devlete kalacak." sözlerini sarf etti.

"BANA JANDARMA BAKIYOR"
Jandarma ekiplerinin sürekli ziyaretine gelerek yardım ettiğini de söyleyen Fatma Arıcan; "Bana jandarma bakıyor zaten. Başka bir bakanım yok. İki tane kız evlendirdim ama ikisi de gelmiyor. İşleri çıkarsa öyle geliyorlar. Jandarmaya buranın tabusunu verdiğim için akrabalarım beni mahkemeye vereceklerini söylemişler. Beni mahkemeye verseler de burayı alamayacaklar. Antalya'da ki kardeşimin kızına iki tane daire teklif etmişler burası için arsayı bize versin demişler ama on tane daire verseler yine de vermeyeceğim kimseye. Ben devletime veriyorum. Bir gün iki kişi geldi arazi arıyorlarmış köyden de buraya göndermişler. Ne kadar para istersen biz vereceğiz dediler bende bana para lazım değil emekli maaşım bana yetiyor dedim, vermedim. Benim devletten başka kimsem yok. Ben devlete dayanıyorum sadece. Jandarmalar her zaman gelip halimi hatırımı soruyorlar, hasta olduğum zaman doktora götürüyorlar sağ olsunlar. Devletimiz hiçbir zaman yıkılmasın. Allah devletimize daha çok versin. Her zaman onlara dua ediyorum. Jandarma için, devletimiz için kötü bir şey söyleyen olursa hemen karşısında dururum." diyerek duyduğu sevgiyi dile getirdi.

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