Video Yaşam Motosiklet kullanırken epilepsi krizi geçirdi | Video
Motosiklet kullanırken epilepsi krizi geçirdi | Video

Motosiklet kullanırken epilepsi krizi geçirdi | Video

08.11.2023 | 12:23

Antalya’nın Manavgat ilçesinde epilepsi hastası olduğu bildirilen motosiklet sürücüsü, motosiklet üzerinde kriz geçirince kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.

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Kaza, Piyade Er Fikret Karamusaoğlu Caddesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çeltikçi Mahallesi istikametinden Manavgat şehir merkezine seyir halindeki Fatih Ömer Bayraktaroğlu'nun kullandığı 07 ASR 280 plakalı motosikletin, sürücünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Fatih Ömer Bayraktaroğlu ile motosiklette yolcu olarak bulunan Duran Ak, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsünün epilepsi hastası olduğu, epilepsi nöbetinin gelmesi nedeniyle kaza yaptığı bildirildi. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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