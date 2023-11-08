Motosiklet kullanırken epilepsi krizi geçirdi | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde epilepsi hastası olduğu bildirilen motosiklet sürücüsü, motosiklet üzerinde kriz geçirince kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Fatih Ömer Bayraktaroğlu ile motosiklette yolcu olarak bulunan Duran Ak, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsünün epilepsi hastası olduğu, epilepsi nöbetinin gelmesi nedeniyle kaza yaptığı bildirildi. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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