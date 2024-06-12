Motosiklet sürücüsünün kural tanımadan otomobile çarptığı anlar kamerada | Video 12.06.2024 | 12:23 Manavgat’ta ‘DUR’ tabelasını dikkate almayan motosiklet sürücüsü otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, vatandaşlar yaralıları güneşten korumak için plaj şemsiyesi ile siper oldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağıhisar Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Batuhan Yılmaz'ın kullandığı 67 ADK 466 plakalı motosiklet, seyir halindeki Fatih Tay idaresinde ki 07 LNZ 23 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan yolcu Melisa Koyuncu yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

TRAFİK TABELASINI DİKKATE ALMAMIŞ

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Batuhan Yılmaz ve Melisa Koyuncu'yu güneşten etkilenmemeleri için vatandaşlar plaj şemsiyesi ile gölge oluşturarak korumaya çalıştı. 112 Acil Sağlık ekiplerini olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde aşırı hızlı olduğu gözlenen motosiklet sürücüsünün 'DUR' levhasını dikkate almayarak otomobile çarptığı, çarpmanın şiddetiyle motosiklet ve üzerindekilerin etrafa savrulduğu kayıtlara girdi.