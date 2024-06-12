Video Yaşam Motosiklet sürücüsünün kural tanımadan otomobile çarptığı anlar kamerada | Video
Motosiklet sürücüsünün kural tanımadan otomobile çarptığı anlar kamerada | Video

Motosiklet sürücüsünün kural tanımadan otomobile çarptığı anlar kamerada | Video

12.06.2024 | 12:23

Manavgat’ta ‘DUR’ tabelasını dikkate almayan motosiklet sürücüsü otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, vatandaşlar yaralıları güneşten korumak için plaj şemsiyesi ile siper oldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağıhisar Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Batuhan Yılmaz'ın kullandığı 67 ADK 466 plakalı motosiklet, seyir halindeki Fatih Tay idaresinde ki 07 LNZ 23 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan yolcu Melisa Koyuncu yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

TRAFİK TABELASINI DİKKATE ALMAMIŞ
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Batuhan Yılmaz ve Melisa Koyuncu'yu güneşten etkilenmemeleri için vatandaşlar plaj şemsiyesi ile gölge oluşturarak korumaya çalıştı. 112 Acil Sağlık ekiplerini olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde aşırı hızlı olduğu gözlenen motosiklet sürücüsünün 'DUR' levhasını dikkate almayarak otomobile çarptığı, çarpmanın şiddetiyle motosiklet ve üzerindekilerin etrafa savrulduğu kayıtlara girdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Motosiklet sürücüsünün kural tanımadan otomobile çarptığı anlar kamerada | Video 02:15
Motosiklet sürücüsünün kural tanımadan otomobile çarptığı anlar kamerada | Video 12.06.2024 | 12:23
Köpek Velisi Buket Özgünlü hakkında şoke eden iddialar | Video 01:53
"Köpek Velisi" Buket Özgünlü hakkında şoke eden iddialar | Video 12.06.2024 | 12:53
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Hziran 2024 Çarşamba atv izle! | Video 05:00
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Hziran 2024 Çarşamba atv izle! | Video 12.06.2024 | 11:48
Müge Anlı’da kıyma makinesi cinayeti: Komşunun sözleri kan dondurdu: Adamı biber salçası gibi çekiyorlar | Video 04:55
Müge Anlı'da kıyma makinesi cinayeti: Komşunun sözleri kan dondurdu: "Adamı biber salçası gibi çekiyorlar" | Video 12.06.2024 | 11:25
Bu kurbanlıklar sanatla büyüyor! Bakımını yaptığı hayvanları keman sesiyle büyülüyor | Video 04:13
Bu kurbanlıklar sanatla büyüyor! Bakımını yaptığı hayvanları keman sesiyle "büyülüyor" | Video 12.06.2024 | 11:29
5 yıldızlı termal otelde çıkan yangından 6 kişi hastanelik oldu | Video 02:12
5 yıldızlı termal otelde çıkan yangından 6 kişi hastanelik oldu | Video 12.06.2024 | 10:13
Niğde’de yaşanan cinayette yeni gelişme: 22 yaşındaki Mahmut dövülerek öldürülmüş | Video 00:58
Niğde'de yaşanan cinayette yeni gelişme: 22 yaşındaki Mahmut dövülerek öldürülmüş | Video 12.06.2024 | 10:03
Afyonkarahisar’da 5 yıldızlı termal otelde yangın | Video 00:43
Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otelde yangın | Video 12.06.2024 | 09:32
Kalp spazmı geçiren şoför dükkana böyle daldı, kendine gelince yoluna devam etti | Video 03:21
Kalp spazmı geçiren şoför dükkana böyle daldı, kendine gelince yoluna devam etti | Video 12.06.2024 | 10:03
Erzincan’da tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 00:44
Erzincan’da tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 12.06.2024 | 09:32
Çocukların kavgasına büyükler karıştı, ortalık savaş alanına döndü | Video 00:33
Çocukların kavgasına büyükler karıştı, ortalık savaş alanına döndü | Video 12.06.2024 | 08:45
Uçurumdan araçla uçtu, Buradan olduğu gibi indim dedi | Video 01:21
Uçurumdan araçla uçtu, "Buradan olduğu gibi indim" dedi | Video 12.06.2024 | 08:46
Erzincan’da tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 00:44
Erzincan’da tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 12.06.2024 | 08:54
Halıya sarılarak öldürülen Sedef Güler cinayetine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı | Video 05:06
Halıya sarılarak öldürülen Sedef Güler cinayetine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı | Video 12.06.2024 | 08:45
Kuyu-5 operasyonlarında 5 suç örgütü çökertildi | Video 01:50
Kuyu-5 operasyonlarında 5 suç örgütü çökertildi | Video 12.06.2024 | 08:46
Çanakkale’de ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki 2 kişiye orantısız güç kullanan polis tutuklandı | Video 01:30
Çanakkale'de 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki 2 kişiye orantısız güç kullanan polis tutuklandı | Video 12.06.2024 | 08:45
Afyonkarahisar’da 5 yıldızlı termal otelde yangın! İtfaiye olay yerine sevk edildi | Video 00:43
Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otelde yangın! İtfaiye olay yerine sevk edildi | Video 12.06.2024 | 08:44
Babasını vuran zanlı adliyeye getirildi | Video 00:36
Babasını vuran zanlı adliyeye getirildi | Video 11.06.2024 | 16:03
Fethiye’de 2 yangın söndürme helikopteri göreve başladı | Video 01:20
Fethiye’de 2 yangın söndürme helikopteri göreve başladı | Video 11.06.2024 | 16:03
Yaren leylek ile eşi Nazlı, tedavisi tamamlanan yavrularına 10 gün sonra kavuştu | Video 02:43
Yaren leylek ile eşi Nazlı, tedavisi tamamlanan yavrularına 10 gün sonra kavuştu | Video 11.06.2024 | 15:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA