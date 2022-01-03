Motosikletle akrobasi, jandarmaya yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tek teker üzerinde trafiği tehlikeye sokarak, sosyal medyada yayınlamak için kendilerini cep telefonu kamerasıyla çektiren 3 genç, jandarma ekiplerince yakalandı. Gençlere 17 bin 493 TL ceza kesilirken, ehliyetleri de süresiz olarak iptal edildi.