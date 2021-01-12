Video Yaşam Müge Anlı canlı yayın izle: 12 Ocak 2021 Salı atv izle! Kan donduran kadın cinayeti hakkında flaş gelişme | Video

Müge Anlı canlı yayın izle: 12 Ocak 2021 Salı atv izle! Kan donduran kadın cinayeti hakkında flaş gelişme | Video

Müge Anlı canlı yayın izle: 12 Ocak 2021 Salı atv izle! Kan donduran kadın cinayeti hakkında flaş gelişme | Video
12.01.2021 | 10:13

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da genç kadının yaşadığı kapkaç dehşeti kamerada | Video 02:47
İstanbul’da genç kadının yaşadığı kapkaç dehşeti kamerada | Video 12.01.2021 | 10:46
Son dakika! İstanbul Esenyurt'ta 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti yaşatanlar böyle yakalandı | Video 01:15
Son dakika! İstanbul Esenyurt'ta 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti yaşatanlar böyle yakalandı | Video 12.01.2021 | 10:54
Nevşehir'de polis olmak isteyen genç kıza, polislerden sürpriz doğum günü kutlaması | Video 00:45
Nevşehir'de polis olmak isteyen genç kıza, polislerden sürpriz doğum günü kutlaması | Video 12.01.2021 | 10:46
Adana'da dehşete düşüren görüntüler kamerada... Kısıtlamada polisten kaçarken yaşlı adamı öldürdü | Video 04:50
Adana'da dehşete düşüren görüntüler kamerada... Kısıtlamada polisten kaçarken yaşlı adamı öldürdü | Video 12.01.2021 | 10:00
Müge Anlı canlı yayın izle: 12 Ocak 2021 Salı atv izle! Kan donduran kadın cinayeti hakkında flaş gelişme | Video 02:15
Müge Anlı canlı yayın izle: 12 Ocak 2021 Salı atv izle! Kan donduran kadın cinayeti hakkında flaş gelişme | Video 12.01.2021 | 10:13
Cep telefonu bayisini soydular, motosiklet çalıp kapkaç yaptılar | Video 01:48
Cep telefonu bayisini soydular, motosiklet çalıp kapkaç yaptılar | Video 12.01.2021 | 10:00
TEM'de 12 araç birbirine girdiği zincirleme kaza! Oluşan trafik havadan böyle görüntülendi | Video 05:29
TEM'de 12 araç birbirine girdiği zincirleme kaza! Oluşan trafik havadan böyle görüntülendi | Video 12.01.2021 | 10:01
Yüksekovalı kardeşler hurda malzemeden elektrikli araç yaptı | Video 03:44
Yüksekovalı kardeşler hurda malzemeden elektrikli araç yaptı | Video 12.01.2021 | 09:37
Edirne'de gece saatlerinde sağanak etkili oldu | Video 00:53
Edirne'de gece saatlerinde sağanak etkili oldu | Video 12.01.2021 | 09:37
Amasya'da trenin yayaya çarptığı an kamerada | Video 00:20
Amasya'da trenin yayaya çarptığı an kamerada | Video 12.01.2021 | 09:13
İstanbul’un göbeğinde feci ölüm! 6. kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü | Video 04:15
İstanbul’un göbeğinde feci ölüm! 6. kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü | Video 12.01.2021 | 08:33
İstanbul'da kısıtlamada araçla bahçeye uçan alkollü gençler kahkaha attı | Video 04:42
İstanbul'da kısıtlamada araçla bahçeye uçan alkollü gençler kahkaha attı | Video 12.01.2021 | 08:33
İstanbul Bayrampaşa'da bir anne çocuğunun gözü önünde boğularak öldürüldü | Video 04:13
İstanbul Bayrampaşa'da bir anne çocuğunun gözü önünde boğularak öldürüldü | Video 12.01.2021 | 08:33
Bursa'da kaçak cep telefonu operasyonu: 2 gözaltı | Video 00:28
Bursa'da kaçak cep telefonu operasyonu: 2 gözaltı | Video 12.01.2021 | 08:33
İstanbul Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kıran şahıs gözaltına alındı | Video 03:50
İstanbul Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kıran şahıs gözaltına alındı | Video 12.01.2021 | 08:34
Son dakika: İstanbul TEM'de zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi | Video 02:43
Son dakika: İstanbul TEM'de zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi | Video 12.01.2021 | 08:46
Kayseri'de kadın görevlinin arkasından yaklaşıp paraları alan hırsız kamerada | Video 00:50
Kayseri'de kadın görevlinin arkasından yaklaşıp paraları alan hırsız kamerada | Video 12.01.2021 | 08:33
Samsun'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:47
Samsun'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.01.2021 | 08:32
Son dakika! İstanbul Bayrampaşa’da kadın cinayeti dehşeti! 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde... | Video 02:54
Son dakika! İstanbul Bayrampaşa’da kadın cinayeti dehşeti! 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde... | Video 12.01.2021 | 08:32
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 12 Ocak 2021 Salı ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri bütün sınıflar 00:32
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 12 Ocak 2021 Salı ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri (bütün sınıflar) 12.01.2021 | 07:16

atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Ocak 2021 Salı canlı yayınında son dakika haberleri!

VİDEO DEVAM EDİYOR
MÜGE ANLI 12 OCAK 2021 CANLI YAYIN ATV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA