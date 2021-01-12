Müge Anlı canlı yayın izle: 12 Ocak 2021 Salı atv izle! Kan donduran kadın cinayeti hakkında flaş gelişme | Video
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İstanbul’da genç kadının yaşadığı kapkaç dehşeti kamerada | Video 12.01.2021 | 10:46
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Cep telefonu bayisini soydular, motosiklet çalıp kapkaç yaptılar | Video 12.01.2021 | 10:00
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Yüksekovalı kardeşler hurda malzemeden elektrikli araç yaptı | Video 12.01.2021 | 09:37
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Edirne'de gece saatlerinde sağanak etkili oldu | Video 12.01.2021 | 09:37
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Amasya'da trenin yayaya çarptığı an kamerada | Video 12.01.2021 | 09:13
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Bursa'da kaçak cep telefonu operasyonu: 2 gözaltı | Video 12.01.2021 | 08:33
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Son dakika: İstanbul TEM'de zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi | Video 12.01.2021 | 08:46
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atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Ocak 2021 Salı canlı yayınında son dakika haberleri!
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