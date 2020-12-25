Müge Anlı canlı yayın izle: 25 Aralık 2020 Cuma atv izle! Müge Anlı'da cinayet itirafı çağrısı 'Hem canını hem malını...' | Video
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İstanbul Kağıthane'de kuyumcuda bıçaklı soyguncu dehşeti | Video 25.12.2020 | 11:20
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Bakan Dönmez duyurdu: İlk defa üretimine başlıyoruz | Video 25.12.2020 | 11:19
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Cepçi kadın hırsızlar! Saniyeler içince alıp kaçtılar | Video 25.12.2020 | 10:55
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Nehre düşen karacayı kurtarmak için gözünü kırpmadan suya atladı 25.12.2020 | 10:31
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İstanbul Sarıyer'de yürekleri ısıtan görüntü | Video 25.12.2020 | 10:25
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Başkent'te yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu | Video 25.12.2020 | 10:08
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Marketin vitrinindeki cep telefonunu böyle çaldı | Video 25.12.2020 | 10:17
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Ankara'daki sahte alkol operasyonunda bazanın altında yakalandılar | Video 25.12.2020 | 10:03
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İstanbul’da 7 ilçede El Kaide ve DEAŞ’a yönelik operasyon | Video 25.12.2020 | 10:05
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İstanbul İstiklal Caddesi’nde gün batımı hayran bıraktı | Video 25.12.2020 | 10:03
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Muş'ta kadınların saç koparan feci sokak kavgası kamerada | Video 25.12.2020 | 09:40
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Ankara'daki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 25.12.2020 | 09:31
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2 kez kalbi duran hasta korona virüsü yendi | Video 25.12.2020 | 09:20
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Bursa'da kısıtlamada kavga ihbarına giden polisler şok oldu | Video 25.12.2020 | 09:20
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Adıyaman'daki patlama sesi polis ekiplerini alarma geçirdi | Video 25.12.2020 | 08:26
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