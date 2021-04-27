Müge Anlı canlı yayın izle: 27 Nisan 2021 Salı atv izle! Müge Anlı'da esrarengiz olay... Eşi ve sevgilisinden ikişer çocuğu olan adam nerede?
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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Nisan 2021 Salı canlı yayınında esrarengiz olay! Eşi ve sevgilisinden ikişer çocuk yapan Samsunlu fırıncı Reşit Baş nerede? Müge Anlı canlı yayınında; esrarengiz şekilde ortadan kaybolan Samsunlu fırınıcı Reşit Baş'ın karısı Hatun Baş ile kocasının sevgili Şükran Çelik ile bakın neler konuştu...
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Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'da iki çocuk yaptığı adamın eşi ile böyle yüzleşti "Senin kocan kusura bakma ama seni..."