Müge Anlı canlı yayın izle: 28 Nisan 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'dan sert tepki "Bütün konuşulanlar yalan"
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atv Müghe Anlı ile Tatlı Sert 28 Nisan 2021 Çarşamba canlı yayınında; Müge Anlı'dan kayıp 4 çocuk annesi kayıp kadın olayında anlarılan herşeyin yalan olduğunun ortaya çıktığını duyurdu! Parası için mi ortadan kaldırıldı?
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