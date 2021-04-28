Müge Anlı'da son dakika kan donduran cinayet iddiası! 'Varile koyup Kızılırmak'a attılar' Kocası ve sevgilisi canlı yayında
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OTOMATİK OYNAT
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Bingöl'de hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü, demir yığınına döndü 28.04.2021 | 17:20
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İstanbul'da kaçak parfüm operasyonu | Video 28.04.2021 | 17:17
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Çalınan köpeğini getirene ödül verecek | Video 28.04.2021 | 16:46
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İstanbul'da saldırıya uğrayan davulcu konuştu | Video 28.04.2021 | 16:30
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Kapadokya’da mest eden 'Süper Ay' görüntüsü | Video 28.04.2021 | 15:44
06:04
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SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'taki hafriyat kamyonu dehşeti kamerada 28.04.2021 | 15:29
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Maskesi çene altında pazarda gezdi, gazetecilere hakaret etti | Video 28.04.2021 | 15:04
02:05
İnşaat kazısında lahit bulundu | Video 28.04.2021 | 15:04
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Çocuk doktoruna silahlı saldırı | Video 28.04.2021 | 14:40
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Köyde tamir yaparken tarihi eser buldu | Video 28.04.2021 | 14:40
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İstanbul Esenyurt'ta yolcu otobüsü 5 araca çarptı o anlar kamerada 28.04.2021 | 13:43
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Bakım çalışması yapılan üstgeçitte yangın çıktı | Video 28.04.2021 | 12:40
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; kan donduran cinayet iddiası! '8 yıldır kayıp olan Lütfiye Gündüz'ü varile koyup Kızılırmak'a attılar'