Video Yaşam Müge Anlı canlı yayın izle: 4 Ocak 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'ya gözyaşları içinde... | Video

Müge Anlı canlı yayın izle: 4 Ocak 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'ya gözyaşları içinde... | Video

Müge Anlı canlı yayın izle: 4 Ocak 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'ya gözyaşları içinde... | Video
04.01.2021 | 10:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Barajda sular çekilince bir köy daha ortaya çıktı | Video 06:04
Barajda sular çekilince bir köy daha ortaya çıktı | Video 04.01.2021 | 11:46
Mehmet Ali Erbil'in flaş videolu paylaşımı sosyal medyada olay oldu! 2 yıl sonra bir ilk | Video 01:00
Mehmet Ali Erbil'in flaş videolu paylaşımı sosyal medyada olay oldu! 2 yıl sonra bir ilk | Video 04.01.2021 | 11:48
Şehit Polis Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:19
Şehit Polis Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.01.2021 | 11:48
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 19.91'e düştü | Video 04:52
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 19.91'e düştü | Video 04.01.2021 | 11:41
Engelli çocuğun polis olma hayali gerçek oldu | Video 00:46
Engelli çocuğun polis olma hayali gerçek oldu | Video 04.01.2021 | 11:08
Son dakika! İstanbul Basın Ekspres yolunda kaza... Bariyer kamyona ok gibi saplandı | Video 02:04
Son dakika! İstanbul Basın Ekspres yolunda kaza... Bariyer kamyona ok gibi saplandı | Video 04.01.2021 | 11:32
İstanbul Sultangazi'de mucize kurtuluş; şans eseri ölümden böyle döndü | Video 00:42
İstanbul Sultangazi'de mucize kurtuluş; şans eseri ölümden böyle döndü | Video 04.01.2021 | 11:32
Sadece 10 saniye sürdü! Lüks otomobilden far hırsızlığı kamerada | Video 00:23
Sadece 10 saniye sürdü! Lüks otomobilden far hırsızlığı kamerada | Video 04.01.2021 | 11:05
Meyve suyu kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:01
Meyve suyu kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi | Video 04.01.2021 | 10:32
Müge Anlı canlı yayın izle: 4 Ocak 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'ya gözyaşları içinde... | Video 05:03
Müge Anlı canlı yayın izle: 4 Ocak 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'ya gözyaşları içinde... | Video 04.01.2021 | 10:40
Rekortmen dalgıç 27 kiloluk dev akyayı böyle avladı | Video 00:27
Rekortmen dalgıç 27 kiloluk dev akyayı böyle avladı | Video 04.01.2021 | 10:32
İstanbul Taksim'de sokağa çıkma kısıtlamasına yakalanan genç; Şanssız kız diye çekin | Video 03:05
İstanbul Taksim'de sokağa çıkma kısıtlamasına yakalanan genç; "Şanssız kız diye çekin" | Video 04.01.2021 | 09:56
Muş'ta annesiz kalan kuzuların biberonla beslendiği yürekleri ısıtan anlar kamerada | Video 03:28
Muş'ta annesiz kalan kuzuların biberonla beslendiği yürekleri ısıtan anlar kamerada | Video 04.01.2021 | 09:58
Son dakika! Adana'da keleşli, çelik yelekli şahıslara film gibi takip kamerada | Video 04:00
Son dakika! Adana'da keleşli, çelik yelekli şahıslara film gibi takip kamerada | Video 04.01.2021 | 09:59
İstanbul’un göbeğinde organize dolandırıcılık ve hırsızlık kamerada | Video 06:50
İstanbul’un göbeğinde organize dolandırıcılık ve hırsızlık kamerada | Video 04.01.2021 | 09:59
Son dakika! 2021 yılı işçi, memur emekli maaş zamları belli oldu! SSK, Bağ-Kur yüzde 8,36 | Video 06:13
Son dakika! 2021 yılı işçi, memur emekli maaş zamları belli oldu! SSK, Bağ-Kur yüzde 8,36 | Video 04.01.2021 | 10:16
Adana'da 'dul erkek' kavgası cinayetle bitti | Video 01:10
Adana'da 'dul erkek' kavgası cinayetle bitti | Video 04.01.2021 | 09:58
80 saatlik kısıtlamanın sonlanmasıyla E-5'te trafik yoğunluğu | Video 01:43
80 saatlik kısıtlamanın sonlanmasıyla E-5'te trafik yoğunluğu | Video 04.01.2021 | 10:00
Lokantanın önünden motosikleti böyle çaldı | Video 00:36
Lokantanın önünden motosikleti böyle çaldı | Video 04.01.2021 | 10:04
Şişli'de saldırı hazırlığındaki iki silahlı şahıs yakalandı | Video 00:40
Şişli'de saldırı hazırlığındaki iki silahlı şahıs yakalandı | Video 04.01.2021 | 10:04

atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Ocak 2021 Pazartesi canlı yayınında son dakika haberleri!

VİDEO DEVAM EDİYOR
MÜGE ANLI 4 OCAK 2021 PAZARTESİ CANLI YAYIN ATV İZLE

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA