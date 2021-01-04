Müge Anlı canlı yayın izle: 4 Ocak 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'ya gözyaşları içinde... | Video
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Barajda sular çekilince bir köy daha ortaya çıktı | Video 04.01.2021 | 11:46
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Şehit Polis Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.01.2021 | 11:48
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İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 19.91'e düştü | Video 04.01.2021 | 11:41
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Engelli çocuğun polis olma hayali gerçek oldu | Video 04.01.2021 | 11:08
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Meyve suyu kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi | Video 04.01.2021 | 10:32
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Rekortmen dalgıç 27 kiloluk dev akyayı böyle avladı | Video 04.01.2021 | 10:32
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İstanbul’un göbeğinde organize dolandırıcılık ve hırsızlık kamerada | Video 04.01.2021 | 09:59
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Adana'da 'dul erkek' kavgası cinayetle bitti | Video 04.01.2021 | 09:58
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Lokantanın önünden motosikleti böyle çaldı | Video 04.01.2021 | 10:04
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Şişli'de saldırı hazırlığındaki iki silahlı şahıs yakalandı | Video 04.01.2021 | 10:04
atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Ocak 2021 Pazartesi canlı yayınında son dakika haberleri!
MÜGE ANLI 4 OCAK 2021 PAZARTESİ CANLI YAYIN ATV İZLE