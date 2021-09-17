Video Yaşam Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Türkiye'nin konuştuğu olayda son dakika...

Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Türkiye'nin konuştuğu olayda son dakika...

Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Türkiye'nin konuştuğu olayda son dakika...
17.09.2021 | 11:21

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Son dakika haberleri... atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programı canlı yayınında gözyaşları sel oldu! İşte Müge Anlı canlı yayınında Vedat Alexander'ın 33 yıl sonra ailesine kavuştuğu o anlar...

VİDEO DEVAM EDİYOR

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT'TE İZMİR'DEN BERLİN'E FİLM GİBİ BİR HAYAT

33 yıl sonra ailesini buldu

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün (16 Eylül Perşembe) ablasıyla birlikte Berlin'e evlatlık verilen Vedat Alexander Şen'in hikâyesi konu oldu.

Bir notla çocuk esirgeme kurumuna bırakıldılar

Almanya'da yaşayan 35 yaşındaki 4 çocuk babası Vedat Alexander Şen, hiç görmediği biyolojik ailesini bulmak için Müge Anlı'nın programına geldi. Vedat 2, ablası Hülya 3 yaşındayken İzmir'in Konak ilçesi Mersinli mahallesindeki camiye üzerlerinde bir notla bırakılmıştı. Karşıyaka Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edilen iki kardeşi, Alman karı koca 14 Aralık 1988 tarihinde evlatlık edindi. Ve iki kardeş orada yeni bir hayata başlamıştı.

Dakikalar içinde ailesini buldu, 19 kardeşi daha olduğunu öğrendi

Müge Anlı, hikayesinden çok etkilendiği Vedat'ın 33 yıldır ayrı kaldığı biyolojik ailesini dakikalar içinde buldu. Mardinli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Vedat'ın Ankara'dan yayına bağlanan babası Adil Yaman, maddi imkansızlıklar sebebiyle çocuklarını cami avlusuna bıraktığını, şu anda 11 çocuğu olduğunu ve oğluna bir an evvel sarılmak istediğini söyledi. Duygusal anların yaşandığı programda, Vedat'ın annesi Fatma Hanım da yayına bağlandı. Çocuklarını verdikten sonra eşinden ayrıldığını başka bir kişiyle evlendiğini söyleyen Fatma Hanım, kendisinin de 8 çocuğu olduğunu ifade etti.

Vedat Alexander'ın büyük buluşması. Yıllar sonra ailesiyle bir araya geldi

Yıllarca aradığı ailesine yalnızca yarım saat içinde ulaşan Vedat ailesinin bu kadar çabuk bulunmasıyla şaşkınlığa uğradı. Program boyunca cümle kurmakta güçlük çeken Vedat, bugün ailesiyle canlı yayında ilk defa görüştü. Babası "sana çok büyük bir yanlış yaptık, ama acısını vicdan azabını biz de çektik. 33 sene ben de seni aradım. Beni affetmeni istiyorum." Diyerek sarıldı. Babasından sonra 19 kardeşiyle tanışan Vedat son olarak stüdyoda annesini karşıladı. Yıllar sonra kavuşan anne – oğul gözyaşlarına boğuldu. Anne fatma hanım "ben istemezdim çocuklarımı bırakmayı. ailem yardımcı olmadı, okuma yazmam yoktu. Türkçe bile bilmiyordum. Cahildim. Nereye gitmek istesem kimse almıyordu. Eşim beni abisiyle bırakmıştı bize bir oda vermişti orada yaşıyorduk. Tuğladan bir odaydı su alıyordu. Aksam bana bir tabak yemek verirse karnımız doyuyordu vermediğinde de aç kalıyorduk. Bize bakmak istemiyordu, aç kalıyordum çocuklarıma ekmek bile bulamıyordum. Benim ailemde çocuklarını bırak onlara bakamayız ama sana bakarız diyordu. Açtım, gidecek kapım yoktu. Ama şimdi Hülya'yı da Vedat'ı da buldum. Onları da bırakmak istemezdim, ama çaresizdim." Diyerek oğlundan af diledi.

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