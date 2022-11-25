Müge Anlı imdadına yetişti! 75 yaşındaki Aydın Kul’un yürek yakan hikayesi… Kızları "biz sana bakamayız" deyip sokağa attı | Video

ATV’nin sevilen programı Müge Anlı’da 75 yaşındaki Aydın Kul'un imdadına Müge Anlı yetişti. Yaşlı adamın kızları ve damadı ona biz sana bakamayız deyip sokağa atınca çaresiz kaldı. Komşuları da bu duruma sessiz kalmadı ve hemen Müge Anlı’ya başvurdu. İşte Aydın Kul’un yürekleri sızlatan hikayesi…