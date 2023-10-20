Müge Anlı SON BÖLÜM | 20 Ekim 2023 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video 20.10.2023 | 10:55 atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Ekim 2023 Cuma atv canlı yayınını tamamı kesintisiz izlemek için aşağıdaki linke tıklayın... VİDEO DEVAM EDİYOR

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Ekim 2023 Cuma canlı yayınında neler yaşandı?

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Müge Anlı yayını açarken atv muhabiri Özlem Aktay'ın olduğu Kudüs'e bağlanarak son durumla ilgili bilgiler aldı.

22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın acı sonu. Araştırdığımız zeytinlikte asılı halde bulundu.

İntihar süsü verilmiş bir cinayetin kurbanı mı oldu? Ömrünün baharında gelecek hayali yarım kaldı. Olay yerine gelen savcı ve polis ekipleri araştırmalara başladı. Cinayete kurban gittiği düşünülen kadının gerçek ölüm nedeni adli tıptan gelecek raporda çıkacak.

Nevrigül'ün komşusu canlı yayına bağlandı

Nevrigül'ü kaybolduğu gün gördüğünü, üzerinde eşofman takımı olduğunu ve spor ayakkabısı olduğunu söyledi. Ertan Bey, Nevrigül'ü gayet derli toplu gördüğünü kendisi işe gittiği için bu kadar hatırladığını söyledi.