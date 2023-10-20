Video Yaşam Müge Anlı SON BÖLÜM | 20 Ekim 2023 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video
Müge Anlı SON BÖLÜM | 20 Ekim 2023 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video

Müge Anlı SON BÖLÜM | 20 Ekim 2023 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video

20.10.2023 | 10:55

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Ekim 2023 Cuma canlı yayınında neler yaşandı?

Savaşın 13. Gününde tablo çok ağır... Gazze, İsrail'in ablukası altında

Müge Anlı yayını açarken atv muhabiri Özlem Aktay'ın olduğu Kudüs'e bağlanarak son durumla ilgili bilgiler aldı.

22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın acı sonu. Araştırdığımız zeytinlikte asılı halde bulundu.

İntihar süsü verilmiş bir cinayetin kurbanı mı oldu? Ömrünün baharında gelecek hayali yarım kaldı. Olay yerine gelen savcı ve polis ekipleri araştırmalara başladı. Cinayete kurban gittiği düşünülen kadının gerçek ölüm nedeni adli tıptan gelecek raporda çıkacak.

Nevrigül'ün komşusu canlı yayına bağlandı

Nevrigül'ü kaybolduğu gün gördüğünü, üzerinde eşofman takımı olduğunu ve spor ayakkabısı olduğunu söyledi. Ertan Bey, Nevrigül'ü gayet derli toplu gördüğünü kendisi işe gittiği için bu kadar hatırladığını söyledi.

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