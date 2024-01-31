Video Yaşam Müge Anlı’da aranan Hüseyin Çelik hakkında kan donduran iddia: "Depodan ceset kokusu geldi!" | Video
Müge Anlı’da aranan Hüseyin Çelik hakkında kan donduran iddia:

Müge Anlı’da aranan Hüseyin Çelik hakkında kan donduran iddia: "Depodan ceset kokusu geldi!" | Video

31.01.2024 | 14:51

Ankara’da Hasan Hüseyin Çelik 15 Kasım’da kayıplara karıştı. Kardeşi Veysel Çelik, kardeşinin bulunması için Müge Anlı’nın kapısını çaldı. Hasan Çelik'in eşi Seher Çelik tarafından tehdit edildiğini anlattı. Suçlamaları reddeden Seher Çelik ise eşinin yaşadığını hissettiğini ve kendisini sık sık aradığını anlattı. Canlı yayına bağlanan komşuların iddiası ise şaşkınlık yarattı: Depodan ceset kokusu geliyordu!

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