Müge Anlı'da canlı yayında kocaya uçan tekme! Müge Anlı'dan o görüntülere sert tepki "Karı koca arasındaki mahrem sırları..."

Son dakikla haberleri... atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; esrarengiz ölüm olayında stüdyo karıştı! Müge Anlı canlı yayınında kocasından şiddet gördüğünü iddia eden kadın kocasına uçan tekme ile saldırdı. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği olayda; Müge Anlı ortaya saçılan karı koca arasında kalması gereken sırlara da tepki gösterdi. "Şiddet görüyorum demiştin! Buradan kalktın gittin adama tekme attın"