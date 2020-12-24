Müge Anlı'da şoke eden olay! Enişte kadın çıktı... Evlilik skandalı | Video
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atv'nin çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Aralık 2020 Perşembe canlı yayınında Müge Anlı'yı şoke eden olay! Müge Anlı, 31 yaşındaki Emre Korkmaz'ı evlilik vaadi ile 350 Bin TL dolndırdığı iddia edilen Canan hanım'ın eniştesinin erkek değil kadın olduğu ortaya çıktı.
İsmini vermek istemeyen izleyici telefona bağlandı. Ümit'in akrabası olduğunu söyleyen kişi, Ümit ve Canan'ın baldız-enişte olmadığını asıl onların düğün yaptığını söyledi. Telefondaki kişi Ümit'in adının Ümit olmadığını daha önce televizyona çıktığını ablasının Bursa'da öğretmen olduğunu kendi damadını da ticari işlere sokup dolandırdığını iddia etti. Canlı yayında şaşırtan açıklamalar...
Müge Anlı canlı yayın izle: 25 Aralık 2020 Cuma atv izle! Müge Anlı'da cinayet itirafı çağrısı 'Hem canını hem malını...' | Video