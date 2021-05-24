Müge Anlı'da son dakika! Kocasının amcası ile yasak aşk yaşayan kadın son kararını açıkladı!

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert'te herkesin merakla beklediği son dakika açıklaması! Kocasının amcası ile kaçarak beraber yaşamaya başlayan kadın kocasının yalvarmalarına nasıl karşılık verdi? Evli kadın kocasının amcası ile mi yaşayacak yoksa kocasının evine geri mi dönecek? İşte kocasının amcası ile kaçan kadının son kararı...