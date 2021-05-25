Müge Anlı'da son dakika: Esrarengiz evden ilk görüntüler! Evli sevgili ile beraber yaşıyordu... İzleri kim yok etti?

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; evli sevgilisi ile beraber yaşayan Fatma Öz'ün esrarengiz çekilde ortadan kaybolduğu olayda şok gelişme! Müge Anlı, canlı yayında evin mobilya çekmecelerine kadar neden temizlendiği sorusuna cevap arıyor...

Müge Anlı, Fatma Hanım hakkında hiç ihbar gelmediğini söyledi. Dün yayın sonrası Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gürün Emniyet Müdürlüğü'nün Fatma Hanım'ın evine gittiğini ama çöp kovasına kadar tertemiz olduğunu, evde hiçbir şey olmadığını söyledi. Müge Anlı halıcı ile de görüşüldüğünü, ilerleyen zamanlarda konuşulacağını belirtti ardından da Sivas Emniyet'ine teşekkür etti.