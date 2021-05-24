Müge Anlı'da cinayet itirafı 'Eski karımı Ramazan Özcan öldürdü'

Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Mayıs 2021 Pazartesi canlı yayınında; beklenen cinayet itirafı bu sözlerle geldi...

Duran Bey, eşi yüzünden çok dayak yediğini, Ramazan Özcan'ın psikopat olduğunu, demirlerle kadınlara vurduğunu söyledi. Ramazan Özcan'ın kendisinden para istemediğini sözlerine ekleyen Duran Bey, karpuz olayının da yalan olduğunu, eşinin başına Ramazan Özcan'ın bir şeyler getirmiş olduğunu dile getirdi.