Müge Anlı'da cinayet itirafı 'Eski karımı Ramazan Özcan öldürdü'
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Müge Anlı'da cinayet itirafı 'Eski karımı Ramazan Özcan öldürdü' 24.05.2021 | 13:55
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İstanbul’da kapkaççı kovalamaca sonucu yakalandı | Video 24.05.2021 | 12:03
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Polis denetim noktasında alkollü sürücü dehşeti kamerada | Video 24.05.2021 | 11:35
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"Maviş" bebek kaldırıma terk edilmeye böyle götürüldü | Video 24.05.2021 | 11:35
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Sancaktepe’de yol verme kavgası: Tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 24.05.2021 | 11:35
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Rapor vermeyen aile hekimine meydan dayağı kamerada | Video 24.05.2021 | 10:58
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Komşu kadınlardan kadın öğretmene site bahçesinde darp | Video 24.05.2021 | 10:58
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İstanbul'da kız arkadaşla gezinti, kazayla bitti 24.05.2021 | 10:37
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Alkollü sürücü, dehşet saçtı | Video 24.05.2021 | 10:23
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Kısıtlamada otel terasında meşaleli doğum günü partisi kamerada | Video 24.05.2021 | 10:15
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Fidye için kaçırdılar, ayaklarından tavana asıp işkence ettiler | Video 24.05.2021 | 10:11
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Erzurum'da şüpheli ölüm. Genç kız evinde ölü bulundu | Video 24.05.2021 | 09:55
Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Mayıs 2021 Pazartesi canlı yayınında; beklenen cinayet itirafı bu sözlerle geldi...
Duran Bey, eşi yüzünden çok dayak yediğini, Ramazan Özcan'ın psikopat olduğunu, demirlerle kadınlara vurduğunu söyledi. Ramazan Özcan'ın kendisinden para istemediğini sözlerine ekleyen Duran Bey, karpuz olayının da yalan olduğunu, eşinin başına Ramazan Özcan'ın bir şeyler getirmiş olduğunu dile getirdi.