Video Yaşam Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı Ferhan Tetik'in cesedinin cebinden çıkanları açıkladı | Video

Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı Ferhan Tetik'in cesedinin cebinden çıkanları açıkladı | Video

Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı Ferhan Tetik'in cesedinin cebinden çıkanları açıkladı | Video
24.03.2021 | 11:06

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Ferhan Tetik'in ölüm sebebi belli oldu mu? atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Talı Sert canlı yayınında; Müge Anlı, ağaca asılı cesedi bulunan Ferhan Tetik'in cebinden çıkanları açıkladı!

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Müge Anlı'dan 15 yaşındaki kızı kaçıran 32 yaşındaki Halil Buluş'a 'Brad Pitt' tepkisi! | Video

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