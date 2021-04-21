Video Yaşam Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'daki aşk tuzağı olayında; 'Sahte gelin' ve aracılar hakkında...

Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'daki aşk tuzağı olayında; 'Sahte gelin' ve aracılar hakkında...

Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'daki aşk tuzağı olayında; 'Sahte gelin' ve aracılar hakkında...
21.04.2021 | 13:29

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Halil Bey Özlem Hanım Bilal Bey Fatma Sanem ve Raziye Hanımlardan şikâyetçi olduklarını söylerken Yaşar Bey Raziye Hanım'ın dün kendisine kötü mesajlar attığını burada okuyamayacağını söyledi. Dilan Kartal anneannesinin babasına mesajlar attığını babasının kalp hastası olduğunu aynı küfürlü mesajların babasına geldiğini ama üzüleceği için kendisine söylemediğini ifade etti.

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