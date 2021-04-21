Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'daki aşk tuzağı olayında; 'Sahte gelin' ve aracılar hakkında...
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atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yasak aşk tuzağında son dakika haberi! Müge Anlı'daki aşk tuzağı olayında; ''Sahte gelin'' ve aracılar için suç duyurusu...
Halil Bey Özlem Hanım Bilal Bey Fatma Sanem ve Raziye Hanımlardan şikâyetçi olduklarını söylerken Yaşar Bey Raziye Hanım'ın dün kendisine kötü mesajlar attığını burada okuyamayacağını söyledi. Dilan Kartal anneannesinin babasına mesajlar attığını babasının kalp hastası olduğunu aynı küfürlü mesajların babasına geldiğini ama üzüleceği için kendisine söylemediğini ifade etti.