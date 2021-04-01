Müge Anlı'da cesedi bulunan Şahap Örcün olayında son dakika! Esrarengiz görüntülerdeki sır ne?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında; gündeme gelen ve cesedi elleri bağlı olarak bulunan Şahap Örcün olayından son dakika haberleri! Cesedi bulunan Şahap Örcün'ün ellerini kim bağladı? Şahap Örcün cinayet mi kurban gitti? Müge Anlı, Şahap Örcün'ün esrarengiz ölümü olayını araştırmaya devam ediyor...