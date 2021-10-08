Müge Anlı'dan canlı yayında Mustafa Kut cinayeti hakkında son dakika 'Jandarma' duyurusu!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:54
Tartıştığı babasını böyle bıçakladı | Video 08.10.2021 | 16:37
05:39
05:34
Kilis'te kağıt deposunda yangın 08.10.2021 | 16:07
01:17
04:12
02:17
Iğdırlılar Aleyna'nın düştüğü yerde toplandı 08.10.2021 | 15:40
01:48
Ankara'da eroin satan 2 şüpheliye gözaltı 08.10.2021 | 15:34
01:52
Belediye başkanı sahnede hem çaldı, hem söyledi | Video 08.10.2021 | 15:23
01:01
Siparişi yetiştirmek için az daha canından oluyordu 08.10.2021 | 15:19
01:12
Çelik kapıları kırarak hırsızlık yapan 4 kadın yakalandı 08.10.2021 | 15:07
00:06
Taksi şöförünün yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 08.10.2021 | 14:33
00:10
Boncuk tabancasıyla market gasp ettiler | Video 08.10.2021 | 14:27
01:42
00:39
Arızalanan İETT otobüsü Pendik’te yolun ortasında kaldı | Video 08.10.2021 | 13:40
02:11
01:30
02:42
Kamyona çarpan otomobil parçalandı, sürücünün burnu bile kanamadı 08.10.2021 | 13:23
02:52
Esenyurt’ta köpek dehşeti kamerada | Video 08.10.2021 | 12:56
01:41
Depoda yangın... Otomobil hurdaya döndü 08.10.2021 | 13:17
02:17
Dehşet anları kamerada! Husumetlisini böyle vurdu | Video 08.10.2021 | 12:56
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Ekim 2021 Cuma canlı yayınında Müge Anlı'dan Mustafa Kut cinayeti hakkında son dakika flaş açıklama! 'Cinayet için özel ekip kuruldu' Müge Anlı, Balıkesir il jandarma komutanlığının Mustafa Kut cinayeti ile ilgili özel ekip kurulduğunu ve dün savcı ile ilk toplantının gerçekleştirildiğini söyledi ve teşekkür etti.