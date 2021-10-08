Müge Anlı'dan canlı yayında Mustafa Kut cinayeti hakkında son dakika 'Jandarma' duyurusu!

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Ekim 2021 Cuma canlı yayınında Müge Anlı'dan Mustafa Kut cinayeti hakkında son dakika flaş açıklama! 'Cinayet için özel ekip kuruldu' Müge Anlı, Balıkesir il jandarma komutanlığının Mustafa Kut cinayeti ile ilgili özel ekip kurulduğunu ve dün savcı ile ilk toplantının gerçekleştirildiğini söyledi ve teşekkür etti.