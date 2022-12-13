Video Yaşam Müge Anlı’ya damga vuran olay: Ömer olan adını Ezel Bayraktar olarak değiştirdi! "İhanetim sevgi ile başladı" | Video
Müge Anlı’ya damga vuran olay: Ömer olan adını Ezel Bayraktar olarak değiştirdi!

Müge Anlı’ya damga vuran olay: Ömer olan adını Ezel Bayraktar olarak değiştirdi! "İhanetim sevgi ile başladı" | Video

13.12.2022 | 12:16

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ATV'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan olay gündeme damga vurdu. Ağabeyinin evini sattırdıktan sonra kanser hastası yengesinin tedavi parasını alıp ortadan kaybolan 26 yaşındaki Ömer Can Aslanhan, adını Ezel Bayraktar olarak değiştirdi. Canlı yayına gelen Ömer (Ezel Bayraktar), ailesinin baskısından dolayı ortadan kaybolduğunu ve tedavi paralarını harcadığını belirtti. O anlar gündem oldu.

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