Müge Anlı’ya damga vuran olay: Ömer olan adını Ezel Bayraktar olarak değiştirdi! "İhanetim sevgi ile başladı" | Video
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ATV'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan olay gündeme damga vurdu. Ağabeyinin evini sattırdıktan sonra kanser hastası yengesinin tedavi parasını alıp ortadan kaybolan 26 yaşındaki Ömer Can Aslanhan, adını Ezel Bayraktar olarak değiştirdi. Canlı yayına gelen Ömer (Ezel Bayraktar), ailesinin baskısından dolayı ortadan kaybolduğunu ve tedavi paralarını harcadığını belirtti. O anlar gündem oldu.