Video Yaşam Muğla'da acı olay: 9 yaşındaki Ali, kaldıkları otelin havuzunda boğuldu! | Video
Muğla'da acı olay: 9 yaşındaki Ali, kaldıkları otelin havuzunda boğuldu! | Video

Muğla'da acı olay: 9 yaşındaki Ali, kaldıkları otelin havuzunda boğuldu! | Video

06.08.2025 | 17:04

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ailesi ile tatile gelen Ali Güler (9), konakladıkları otelin havuzunda boğuldu.

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Olay, önceki gün Köyceğiz'deki bir otelin havuzunda meydana geldi. Sevim ve Faysal Güler çifti, çocukları Ali'yi otelde bırakarak yürüyüşe çıktı. Yakınlarının yanında olmadığı anda, saat 18.30 sıralarında havuza giren Ali Güler, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı, ardından da hareketsiz kaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan müdahalelere rağmen Güler, hayatını kaybetti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile jandarma otel sahibi Ş.B. ile havuz sorumlusu A.N.E.'yi gözaltına aldı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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