Muğla’daki yangına havadan yoğun müdahale

Muğla’nın Menteşe ilçesinin Sarnıç Mahallesindeki sarp arazide ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü. Sarnıç Mahallesi yaşayanları güvenli bir şekilde tahliyeye başladı. Bazı vatandaşlar ise yangınla mücadeleye destek veriyor. Bölgede etkili olan rüzgardan dolayı yangının külleri çevre ilçelere kadar geldi.