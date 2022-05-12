Muş’ta mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele | Video

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Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'ta, karla mücadele ekipleri kar kalınlığının 5 metreye ulaştığı köy yolunu bir haftalık çalışma sonucu ulaşıma açabildi.
Ekiplerin bir haftalık hummalı çalışmasıyla vatandaşların en kısa alternatif yolu uzun aradan sonra tekrar ulaşımı açıldı.
Yapılan çalışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan iş makinesi operatörü Necat Arslan, Muş İl Özel İdaresi olarak mayıs ayında da karla mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Üçevler grup köy yolunun Çavuştepe mevkiini ulaşıma açtıklarını ifade eden Arslan, "6 aydan beri kapalı olan yolumuz yaz mevsiminde kullanıldığı için şu an ulaşımını sağlamış bulunmaktayız. Yer yer kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu yerlerde şefimizin öncülüğünde ilerledik. 1 kilometre yolu yaklaşık 4-5 saatte ilerleyebiliyoruz. Uçurumların olduğu yolda tüm risklere rağmen bir haftalık çalışma sonucu vatandaşlara ulaşımı sağlamış durumdayız" dedi.